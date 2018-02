Boerenkoolsoep

De slager hier in het dorp, Cothen, vertelde al dat hij extra rookworsten in de rookkast had gehangen. Hij is dan ook meervoudig rookworst-kampioen. En dan speciaal in magere rookworsten. Ik hoop dat ik nog in de zaak mag komen na dit recept, want we gaan dus een geweldige rookworst kopen, bij de slager (!!!) en die in blokjes snijden. En dan rustig aan in een hoge pan bruin bakken. Haal de blokjes uit de pan. Bak de ui in het vet dat in de pan is achtergebleven.

Dan de blokjes aardappel erbij en de boerenkool. Laat maar even gaan. Bakken maakt veel mooie smaken los. Theelepeltje suiker erbij, wat zout en peper. Giet er dan de runderbouillon over. En laat gaar worden. De staafmixer erin tot je een mooie dikke soep hebt.

Doe een flinke eetlepel mosterd door de crème fraîche. Ik hou wel van pittig en neem dan Engelse Colemans maar de Dijon is ook prima. Serveer in kommen met een lepel van de crème fraîche, de stukjes rookworst erover gestrooid en een dikke snede echt zuurdesembrood. Een kop jasmijnthee erbij, voor het evenwicht in smaak.

En zullen we het weer eens doen? Jullie enige echte winterrecepten? Kom op maar, stuur in en verover een plekje hier in de eregalerij van recepten. f.wilbrink@telegraaf.nl

Nodig voor 4 personen:

•1 flinke rookworst (vers uit de rookkast)

•600 gr boerenkool, gewassen en gesneden

•400 gr aardappel in blokjes

•1 ui, gesnipperd

•1 l runderbouillon

•2 dl crème fraîche

•2 eetl mosterd naar smaak