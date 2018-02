Wat koop je voor… € 20.000

Mazda CX-3 (2015-heden)

De CX-3 heeft een efficiënte viercilindermotor met 2.0-liter inhoud die slechts licht wordt belast en daardoor gemakkelijk een verbruik van 1 op 15 scoort. Daarbij speelt ook zijn lage gewicht een rol, wat tevens bijdraagt aan gunstiger maandlasten. Los daarvan rijdt zo’n grote en soepele motor erg prettig. De Mazda is niet de ruimste in zijn soort. Bij de Mazda-dealer in Heerlen vinden we voor € 19.950 een witte uit 2016 (8.200 km).

Opel Mokka (2012-heden)

De Mokka is in veel opzichten de middenmoot in deze klasse: niet de ruimste, niet de comfortabelste, niet de vlotste, maar wél de zwaarste. Toch moet met de 1,4 turbomotor 1 op 14 haalbaar zijn. Juist doordat het model al wat langer meeloopt, is er volop aanbod. Op gaspedaal.nl staan er honderden. Wij laten voor € 19.950 ons oog vallen op de witte 1.4T ’Edition’ (2014, 50.000 km) bij de merkdealer in Steenwijk.

Renault Captur (2013-heden)

De Captur is de ruimste van dit drietal en daarbij beschikt deze Renault over slimme details. Zo is de hele achterbank verschuifbaar. De 0,9 liter instapmotor is wat krap bemeten, de 1.2-liter viercilinder rijdt prettiger. Er staan al de nodige Capturs te koop. Binnen ons budget (€ 19.999!) kiezen we voor een rood/zwarte met een 1.2-liter motor. De auto (2016, 31.000 km) staat bij een autobedrijf in Groenlo.

Oordeel van de Wegenwacht

Mazda CX-3

Het verbaast niemand die in moderne Japanse auto’s thuis is, maar over de Mazda CX-3 heeft de Wegenwacht niets te melden.

Dit zijn absolute kwaliteitsproducten en ook als ze wat ouder worden en meer kilometers hebben gedraaid, verwachten we geen rare dingen.

Opel Mokka

Van de Mokka zijn bij de Wegenwacht enkele kleine euvels bekend. De Bluetooth-verbinding van de telefoon verbreekt soms niet, maar dat kan de bestuurder zelf oplossen. Als bij versies met een automaat de keuzehendel niet uit de parkeerstand wil, kan dat worden veroorzaakt door een lege accu of een defecte remlichtschakelaar.

Renault Captur

Bij de Captur kennen we alleen wat elektronische storingen die de Wegenwacht ter plekke kan verhelpen. Opvallend is dat de Captur soms op het dashboard nodeloos verontrustende meldingen geeft, terwijl er niet zoveel aan de hand is. In het geval van die kapotte ladingssensor valt er bijvoorbeeld te lezen: ’Starten kan tot motorschade leiden’.

Ons advies

Als binnenruimte niet de voornaamste eis is, dan heeft de Mazda beslist de voorkeur.