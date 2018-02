Maarten van Rossem: ’Op tv word je vanzelf een karikatuur van jezelf’

Onderuitgezakt, misprijzend dan wel verveeld gezicht, lijzig stemgeluid. De een verfoeit het cynisme van beroepsdeskundige Maarten van Rossem, de ander heeft een zwakke plek voor die geestige sombermans. „Op tv word je vanzelf een karikatuur van jezelf.”

U staat niet bepaald te boek als vrolijke Frans.

„Nederlanders denken dat feest te maken heeft met drank, luidruchtigheid en eindeloos schaterlachen. Ook als er niets te lachen valt. Om deze onbeschrijflijke ellende af te sluiten met de polonaise. Dit toneel is voor mij van een satanische verschrikking.

’s Nachts werk ik altijd tot kwart over twee, dan ga ik naar beneden voor een glaasje wijn en bekijk ik de nieuwsherhalingen. Was er laatst op Nederland 1 urenlang een carnavalsuitzending met Vader Abraham. Die moet uit de doden zijn opgestaan! En neem die Oranjegekte. Wat een zegen dat we niet gekwalificeerd zijn voor het EK. Ik hoop dat Koeman ons de dienst bewijst dat elftal niet op te kalefateren. Lullig voor zijn loopbaan, maar ik stuur hem een tuiltje bloemen.”

Viert u weleens feest en zo ja, hoe dan?

„Er zijn ontzettend veel dingen die bij mij grote vrolijkheid wekken. Kunnen de eerste krokusjes zijn of mijn kleinkinderen. Maar ik ben niet van het eindeloze lachen. Op tv wordt er sowieso te veel gelachen om niks. Overal. Komt omdat al die mensen een beetje zenuwachtig zijn.”

