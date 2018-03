Recept van de Dag: Als je van vlees houdt

Voor de goede orde, ik ben niet voor domme bio-industrie en in deze rubriek worden al ‘eeuwen’ ook lekkere vegetarische recepten gegeven. Maar de komende week dus niet. En al die laffe supermarkten die zich tot de anti-vleesweek hebben laten chanteren, gewoon niet heengaan. Over twee weken liggen de nare kiloknallers (bio-industrie) weer huizenhoog.

Ga maar naar de echte slager. En koop twee mooie dikke karbonades. Dan meng je bier, ahornsiroop, peper, paprikapoeder en steranijs. Laat vijf minuten koken. En afkoelen. Roer er dan een lepel mosterd door. Liefst Engelse of Franse mosterd, maar een schep Zaanse is ook prima. Leg er de karbonades in en schuif een nacht in de koelkast. Dan droogdeppen en met een klont boter bruin braden. Drie minuten aan iedere kant. De oven staat op 140 ° C. Mooi! Leg ze er nog 10 minuten in. En serveer er wortels bij, gekookt in een laagje water, een scheutje van de marinade, boter en lekker veel tijm. De Vastengedachte heeft mij even verlaten: maar dan wel monniken in het glas, La Trappe Isid’Dor.

Nodig voor twee personen:

• 2 karbonades, ieder 200 gr

• 3 dl kruidig donker bier

• 1 dl ahornsiroop

• ½ theel witte peper

• ½ theel paprikapoeder, mild

• 1 steranijs

• 1 eetl mosterd

• wortels, tijm en echte boter

