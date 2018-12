Barry Atsma schrikt van gedrag opdringerige vrouwen

„Ik herinner me momenten dat vrouwen te veel gingen drinken en met zijn zessen tegelijk voor me gingen staan. Ze zaten aan mijn kont en als het even kon, gingen hun handen ook nog naar mijn kruis. Lachen, gieren, brullen. En dan roepen: ben je nou verlegen?”

Nare dingen

Dat vertelt de acteur, vanaf 8 maart te zien in de oorlogsfilm Bankier van het verzet, morgen in een interview in Telegraafmagazine VRIJ. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen kunnen nare dingen doen, stelt hij. „Zeker in groepsverband. Ik herinner me ook vriendinnenclubjes op vakantie. Ze wilden met me op het strand op de foto, maar mijn kinderen waren er ook bij. Dan zeg ik meestal: ik kom zo wel even naar jullie toe. Maar deze vrouwen bleven aandringen. Dan klonk het: Ah joh, doe niet zo flauw! Of opmerkingen als: Jij bent ook arrogant, zeg!”

Om de term ’vrouwenmagneet’ moet Atsma, al enige tijd samen met actrice Noortje Herlaar, vooral lachen. Al geeft hij toe dat op zijn artiestenpagina van Facebook soms hilarische dingen worden geschreven. „Het gastenboek op mijn website heb ik gesloten. Het was soms best gênant hoe vrouwen zich publiekelijk aanboden.”

