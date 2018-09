Hoge temperaturen in Alpen

Volgende week daalt de temperatuur een paar graden, maar het blijft zacht. In de dalen zal de sneeuw geleidelijk verdwijnen, maar de hogere skigebieden blijven koud genoeg. In het Hochsauerland smelt steeds meer sneeuw en zal het seizoen binnenkort eindigen.

Vorige week was het in Frankrijk bijzonder koud met hoger in de Alpen overdag -10 graden. In Val Thorens vroor het overdag zelfs streng met -14 graden en de gevoelstemperatuur lag door de snijdende wind rond -20. Vanmiddag vriest het in de hoge skidorpen een paar graden. Zo is het in Val-d'Isère -1 graad en in Val Thorens -7. Daarbij is het op de meeste plaatsen grijs en soms valt wat sneeuw.

Stijgende lijn

Komende dagen gaat de temperatuur verder omhoog. De vorstgrens stijgt overdag naar 2300-2500 meter, waardoor de temperatuur in Val Thorens tijdelijk boven nul kan komen. Daarmee is het 15 graden warmer dan vorige week. Tegelijkertijd neemt de kans op lichte sneeuw af en komt de zon af en toe tevoorschijn. In het weekend raakt het geheel bewolkt en valt boven 2000-2300 meter sneeuw.

In de lagere delen valt helaas regen of smeltende sneeuw. Ook het vooruitzicht naar volgende week laat een grijs weerbeeld zien met neerslag. De temperatuur daalt gelukkig een paar graden. In de hogere gebieden vriest het overdag. In de lagere delen liggen de maxima iets boven nul. In Avoriaz (skigebied Les Portes du Soleil) regent het dit weekend, maar vanaf maandag valt er weer sneeuw.

Zondag 15 graden

Ook Oostenrijk krijgt te maken met bovengemiddelde temperaturen. Dit weekend wordt het in veel skidorpen overdag 8-11 graden. In de lagere dalen wordt het nog warmer en zowel in Saalbach (Skicircus Saalbach Hinterglemm) als in Flachau (skigebied Salzburger Sportwelt/Ski Amadé) kan de temperatuur zelfs naar 15 graden stijgen. Gelukkig blijf het zaterdag op de meeste plaatsen droog. Zondag gaat het wel op een aantal plaatsen regenen. Volgende week daalt de temperatuur 3-4 graden. Met 5 tot 9 graden blijft het erg zacht. Er zijn veel wolkenvelden met af en toe zon. Ook dan kan het af en toe regenen.

Winterberg smeltende sneeuw

Het vooruitzicht voor het Hochsauerland is ongunstig. De komende dagen kan het nog een beetje sneeuwen, maar tegen het weekend gaat de neerslag over in smeltende sneeuw. Zaterdag stijgt de temperatuur in Winterberg naar 9 graden. Er zijn dan perioden met regen en de nacht naar zondag is met 6 graden zeer zacht. Door de dooi en de regen zal het niet lang duren voordat groene plekken in de lagere pistes verschijnen. Volgende week blijft het zacht met in het dal overdag 5-6 graden. Daarmee is het niet warmer dan in de Alpendalen, maar doordat het hele skigebied vrij laag ligt wordt het afwachten hoe lang de pistes nog open blijven.

Bron: Weeronline