IJskoude wraakengel

Dat blijkt vrij soepel te gaan in deze nieuwe interpretatie van Death wish, het boek dat in 1974 al tot de klassieker met Charles Bronson werd verfilmd. Bruce Willis heeft de smaak sneller te pakken dan zijn voorganger. Een schaars geklede verkoopster vertelt hem glimlachend dat een wapen zo is aangeschaft en Pauls mondhoeken krullen omhoog als hij een filmpje van zijn eerste afrekening online ziet staan. Twitteraars en radio-dj’s laten intussen weten dat ze blij zijn dat er nu een moordmachine aan hun kant staat. Wellicht bedoeld om kijkers actief mee te laten denken, maar echt prikkelen doet het niet.

Nadat regisseur Eli Roth met onder andere Hostel en The green inferno zijn liefde voor bloederige martelporno uitgebreid tentoonspreidde, lijkt hij met Death wish een iets serieuzere kant op te gaan. Zijn kenmerkend gruwelijke geweld houdt hij beperkt tot een paar momenten (een sterke maag blijft aanbevolen) en hij heeft meer aandacht voor familiedrama. Voor emotionele diepgang of scherpe maatschappijkritiek ben je bij hem echter nog steeds aan het verkeerde adres. En daarmee is deze confronterend bedoelde wraakfilm eigenlijk wat aan de tamme kant.