Vervolgens heb ik de lijst van bootbezit per hoofd van de bevolking ernaast gehouden en wat blijkt? In Finland heeft een op de zeven inwoners een boot. In Noorwegen, vorig jaar nog aan de top van de gelukslijst, vind je het hoogste aantal boten met één boot op de zes inwoners. Denemarken loopt met 1 op 101 een beetje achter, over IJsland zijn weinig exacte gegevens te vinden, maar neem maar aan dat daar flink wordt gevaren.

In de Alpen tref je op elke 78 Zwitsers toch nog een boot aan. Ons waterrijke land doet het beter. Volgens de laatste gegevens is er één vaderlandse boot op 31 Nederlanders. Andere landen met veel boten, zoals Australië (27), Nieuw-Zeeland (9) en Zweden (11), staan ook in de top 10.

Het is absoluut geen wetenschappelijke conclusie, maar voor mij leveren deze cijfers het onomstotelijke bewijs dat het hebben van een boot heel veel te maken heeft met onze gelukstoestand.