Zo levert verveling iets nuttigs op

’Ik verveeeel me.” Ouders zullen deze klaagzin van hun kinderen maar al te vaak horen en dan een diepe zucht slaken. Vervelen heeft een negatieve associatie die nog maar eens wordt bevestigd door de omschrijving in de Dikke van Dale: ’Een onaangenaam gevoel van leegte zodat de tijd lang lijkt’.

Maar verveling kan wel degelijk een doel dienen. Door toe te geven aan even niets te doen, neemt de fantasie het over. Daar kunnen zomaar verrassende ideeën uitrollen!

„Als we ons vervelen of even geen aandacht aan iets besteden, geven we onze gedachten de kans om alle kanten op te dwalen”, zegt Manoush Zomorodi in haar boek Een pleidooi voor verveling. Er wordt zelfs een heus netwerk in ons brein geactiveerd: de zogeheten standaardmodus. In deze stand gaan de hersenen verbanden leggen tussen heel alledaagse activiteiten en oplossingen voor sluimerende problemen.

Dat kan zomaar gebeuren tijdens het wachten op de bus of uit het raam kijken; er is immers even niets te doen (mits je niet op dat schermpje staat te turen) en de hersenen krijgen tijd en ruimte om te reflecteren. „Bijna automatisch gaan de gedachten uit naar iets wat er is gebeurd en het persoonlijke gevoel daarbij. Dat kan helpen om toekomstige doelen te stellen en na te denken over wat er nodig is om die te bereiken”, aldus de auteur.

Zomorodi is het levende bewijs van deze theorie. „Een paar jaar geleden besefte ik dat ik meer dan normaal worstelde om geweldige ideeën te bedenken voor mijn podcast (Note to self is populair, red.), dus ging ik op zoek naar wat mijn probleem was. Ik ontdekte dat al dat scrollen, sms’en en non-stop gebruik van informatie mijn creatieve denken verstoorden.” Ze beperkte haar telefoongebruik en kwam al snel op nieuwe onderwerpen.

Maar hoe vervelen we ons dan zo dat het ons iets nuttigs oplevert? Allereerst door het gewoon te doen, zo lezen we in het boek. Door onszelf de tijd te geven om onze gedachten alle kanten op te laten gaan en ons brein de ruimte daarvoor te geven. Doe daarvoor om te beginnen die mobiele telefoon in de ban. „Las een ’Doe hem uit het zicht’-dag in”, adviseert Zomorodi. Nog zo’n dag is ’Delete de app’-dag: „Verwijder voor een dag de app die de meeste tijd opslokt en er dus het meest voor zorgt dat jouw hersenen niet de mogelijkheid krijgen om in die standaardmodus te komen.”

Zomorodi daagde haar luisteraars uit deze stappen eens te nemen en werd overstelpt door positieve reacties. Zo merkte een leraar dat de kinderen in zijn klas overduidelijk meer aandacht besteedden aan hem en dat er meer oogcontact was.

Toch hoeft de smartphone niet direct de deur uit. „Technologie geeft ons ook veel: we zijn meer verbonden met informatie en mensen dan ooit tevoren. Maar de bedrijfsmodellen van apps en platforms erop zijn gebaseerd dat mensen daar zoveel mogelijke tijd op doorbrengen. Zoals het gezegde luidt: als het product gratis is, dan ben jij (en je aandacht) het product.” Door minder afhankelijk te worden van die apps en technologie wordt duidelijk wat er belangrijker is.

Nog een idee om verveling productief te laten zijn, is door je ogen de kost te geven, aldus het boek. Niet voor niets zeggen we altijd dat het zo mooi is om de wereld door de ogen van kinderen te zien: zij kijken alsof ze alles voor het eerst zien.

Zomorodi: „Ga naar een openbare plek zoals een park, een winkelcentrum of bibliotheek en blijf daar een tijdje rondhangen. Kijk naar de vogels, naar de mensen die voorbijkomen of naar wat er dan ook opvalt. Sta stil bij iets wat je niet zou hebben gezien als je op de mobiele telefoon zou hebben gekeken. Let vooral op details: het haar van een voorbijganger, het geluid van de vogel. Schrijf ze desnoods op (maar dan wel met pen en papier).”

„Is dit een stap te ver? Probeer het dan eens tijdens het woon-werkverkeer. Probeer vijf dingen te zien die je voorheen nooit waren opgevallen: een kleurrijk paar schoenen in de etalage, een mooie gevel van een huis... Dat waarnemen zorgt ervoor dat je hersenen even worden gestimuleerd om over iets anders na te denken dan die deadline, afspraak of vergadering. Komt die oplossing niet, dan is het in ieder geval een mooie manier van even genieten van andere dingen, of, wat zweveriger gezegd: ’even in het nu te zijn’.”

Pijn

Onderzoek gepubliceerd in Science magazine wijst uit dat mensen pijn boven verveling kiezen. Zo moest een groep deelnemers zich in een kale kamer vermaken met... niets. Van de achttien mannelijke deelnemers gaven twaalf zichzelf liever een onprettig elektrisch schokje dan dat ze niets deden. Van de 24 vrouwen drukten er zes op de stroomknop. Van de ruim zeventig studenten die meededen en zich zes tot vijftien minuten in een kale kamer moesten zien te vermaken, ging dertig procent toch op zoek naar onder meer mobieltjes en boeken om de tijd te doden.