‘Baas liet me vallen na onze affaire’.

Ik ben altijd een flirt geweest. „Jij zou nog met een múúr flirten”, zegt mijn zus weleens.

Dat wil niet zeggen dat ik het met iedere man aanleg. Eerder is flirten een aangenaam tijdverdrijf. Ik ben trouw en loyaal en heb alleen maar lange, monogame relaties gehad.

Net toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen, veranderde ik van baan. Jarenlang had ik parttime gewerkt, maar mede om financieel ruimer in mijn jasje te zitten, ging ik weer fulltime aan de slag.

Op mijn nieuwe afdeling werkten voornamelijk mannen. Voor een flirt als ik het paradijs. Kreeg iemand het idee dat ik in voor meer was, dan vertelde ik dat ik na mijn scheiding even genoeg van manvolk had.

In werkelijkheid was ik al jaren van mijn echtgenoot af. Af en toe had ik een date, maar dat werd nooit wat. Maar met een collega daten was niet mijn stijl.

Dat veranderde toen we een nieuwe chef kregen. Gerben was een leuke vent, slim en gezellig. Anders dan de meeste mannen met wie ik werkte, was hij vrijgezel.

In die tijd deden geruchten de ronde dat er een nieuwe reorganisatie zat aan te komen. Vijf jaar eerder, voor mijn tijd dus, had een sanering plaatsgevonden die er flink had ingehakt. Mensen van wie collega’s wisten dat ze uitstekend werk leverden, stonden op straat. Een nieuwe ronde veroorzaakte veel onrust.

Gerben was duidelijk geïnteresseerd in mij en ik in hem. Ik wist best dat het geen goed idee was om een relatie met hem te beginnen.

Het bedrijf was daar ook op tegen. Het werd nog net niet verboden, maar meestal werd een van de twee tortelduifjes – meestal de vrouw... – overgeplaatst als ze erachter kwamen.

Ik vond dat Gerben het waard was om de gok te wagen. Bovendien kon ik een beroep op hem doen om mij te behouden bij een eventuele reorganisatie. Twee vliegen in één klap.

Al snel bracht ik de weekeinden met Gerben door. Ik was opgetogen over de nieuwe man in mijn leven. Wat het extra spannend maakte, was dat we het geheim hielden.

Onze werksituatie had tot gevolg dat Gerben voortdurend commentaar op mijn gedrag had. Hij wist immers dat ik een flirt ben. „Waarover praatte je zolang met Hans?” vroeg hij dan. Ik werd er moe van om alsmaar uit te leggen dat er niets aan de hand was.

Onze romance verzuurde wat mij betreft. Gerben was weliswaar wantrouwig, maar had het ook al eens over trouwen gehad. Daar moest ik niet aan denken! Hij werd steeds bezitteriger. Ik verdacht hem ervan dat hij in ieder geval mijn werkmail controleerde.

In de zomer hield Gerben een barbecue waar ik een kennis van hem ontmoette. Ik geloofde nooit in liefde op het eerste gezicht, maar ik zag Ton en dacht: dit is de man met wie ik ga trouwen. Heel vreemd maar ook opwindend.

Ik verbrak mijn verhouding met Gerben, wat ik toch al van plan was, en begon met Ton uit te gaan. Gerben was razend.

Ik hoefde niet meer op zijn steun te rekenen. Sterker nog, hij liet me keihard vallen en bij de reorganisatie vloog ik eruit.

Ik had spijt dat ik zo vreselijk dom was geweest om met mijn chef aan te pappen. Maar van Ton heb ik beslist geen spijt! We zijn nog altijd samen.

