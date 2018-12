’Schoonzus wilde me verleiden’

Op de middelbare school vielen mijn broer en ik altijd op dezelfde meisjes. Stijn was anderhalf jaar ouder dan ik en we waren altijd in competitie. Hij kon beter leren en mijn ouders vonden dat ik een voorbeeld aan hem moest nemen, wat ik stomvervelend vond. Uit wraak pakte ik af en toe zijn vriendinnetje af, waarvan Stijn dan weer baalde.

Na onze studie scheidden onze wegen zich. Mijn bedrijf zond me uit naar de Verenigde Staten waar ik jarenlang woonde en werkte. Stijn had een vaste relatie met Esther. „Je blijft van haar af!” beet hij me tijdens een van mijn sporadische bezoeken aan Nederland toe.

Nou was ik een stuk volwassener geworden, dus ik was niet van plan om in oude jeugdzonden te vervallen. Toen ik Esther beter leerde kennen, vond ik haar sowieso niet aantrekkelijk. Zij maakte een wat kille indruk en ik val nou eenmaal op warmbloedige vrouwen.

Later kwam ik in Londen te werken, wat betekende dat ik regelmatig in Nederland kon zijn. Inmiddels had ik nichtjes, de tweeling Bella en Fleur, op wie ik dol was. Dan ging ik bij Stijn langs en nam ik maffe cadeautjes voor de meisjes mee.

Het reizen werd ik beu, ook omdat ik nooit een relatie in stand kon houden. Ik vroeg mijn bedrijf om een standplaats in Nederland. Ik woonde op een half uurtje rijden van Stijn. Soms ging ik er eten en dan dolde ik met Bella en Fleur.

Op een avond stond Esther opeens voor mijn deur. In tranen om haar slechte huwelijk. Ik vond het direct vreemd dat zij haar hart bij haar zwager kwam uitstorten. Begreep ze niet dat ik altijd Stijns kant zou kiezen?

Hoe langer ze hysterisch op mijn bank zat te snikken, des te meer argwaan ik kreeg. Ze schoof steeds meer mijn kant op, alsof ze verwachtte dat ik haar zou troosten, dat ik mijn armen om haar heen zou slaan.

Ik deed alsof mijn neus bloedde en stelde botte vragen: waarom scheidde ze niet van hem?

Zij schetste een beeld van Stijn dat ik totaal niet herkende: een berekenende, koude man, een ongeïnteresseerde echtgenoot en vader. Ha! Het kon niet anders: Esther wilde me met haar zielige verhaal in bed krijgen.

Ik viste naar informatie bij Stijn, maar wat hem betreft was er niks aan de hand. Sterker nog: hij was gewoon happy met zijn vrouw en kinderen. Hij moest eens weten. Esther kon mij lange tijd niet recht in de ogen kijken en deed erg koeltjes.

Ongeveer een jaar later kwam Stijn om het leven bij een verkeersongeluk. Verschrikkelijk.

Esther speelde de diep bedroefde weduwe. Ach, haar huwelijk was zo fijn geweest... Op de begrafenis werd het me te veel en siste ik tegen haar: „Volgens jou deugde er niets van hem!” Daar kreeg ik vreselijke spijt van.

Belde ik om naar mijn nichtjes te informeren, dan hing Esther meteen op. Zij ging nog amper bij mijn ouders langs en als ik daar dan ’toevallig’ kwam aanwaaien, wist ze niet hoe snel zij moest opstappen. Uiteindelijk verhuisde ze en zag ik Bella en Fleur jarenlang niet meer.

Zo had ik dubbel verdriet. Maar wat is Facebook een mooie uitvinding! Zo spoorde ik mijn nichtjes op en ik hoefde niet eens aan te dringen. Ze hadden hun gekke oom ook erg gemist.

