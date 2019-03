Mis ik wat?!

Tijdens de paasdagen op het Franse platteland heb ik weer eens kunnen proeven van een leven waarbij de telefoon bijzaak was. In tegenstelling tot thuis was ik daar niet de hele dag bezig mijn mail te checken, WhatsApp-berichten te lezen, nieuwsupdates te ontvangen en mijn Instagram-account te volgen. Een verademing!