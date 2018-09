Haal ’wifi-paradijs’ in huis

Thuis, onderweg of op vakantie: wifi is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en bijna net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Alleen komt dat digitale water op sommige plekken druppelsgewijs of helemaal niet uit de kraan.

Over één netwerk ben je gelukkig zelf de baas: je thuisnetwerk. Dat netwerk wordt steeds belangrijker. Waren het eerst de huisgenoten die de kwaliteit – om het netjes te zeggen – bekritiseerden, straks zijn ook het de lampen, de slimme speakers, de beveiligingscamera, de koffieautomaat, de koelkast, de wasmachine of zelfs de stofzuiger die allemaal online willen communiceren. In 2015 waren er 15 miljard apparaten aan het internet verbonden. In 2020 zullen dat er 30 miljard zijn en in 2025 maar liefst 75 miljard. Veel zullen er bij ons thuis staan.

De (goedkoop in China) gemaakte wifi-routers van je provider helpen je daar niet bij. Op de benedenverdieping waar het apparaat meestal staat, is het nog wel goed voor elkaar, maar op de eerste verdieping of in de tuin is het een heel ander verhaal. Over de zolder zullen we het maar niet hebben. Daar is nog maar tien procent van het oorspronkelijke signaal over of is er soms helemaal niets als de wind verkeerd staat...

Gelukkig zijn er oplossingen zoals die van devolo en Linksys die je huis in een handomdraai in een stabiel ’wifi-paradijs’ veranderen. Zonder dat je, zoals vroeger, een helse technische klus moet uitvoeren.

Devolo

Devolo (dLan 1200+ wifi ac) installeer je zonder software en maakt gebruik van het stroomnet in je huis. De kastjes van de Duitse fabrikant zijn iets aan de forse kant en moeten direct in de muur. Voordeel is wel, dat je geen stopcontact verliest.

De handleiding is simpel, echter logisch nadenken over de positie van de adapter is wel gewenst. Ik wil maar één wifi-netwerk in huis en dat moet het overal (even goed) doen. De adapter die er voor zorgt dat het internet-signaal op de stroomkabels komt te staan hangt in de meterkast. Deze stuurt geen wifi-signaal uit.

De tweede adapter heb ik in de huiskamer geplaatst en de derde op de eerste verdieping. Met een snelheidsmeter (speedtest.net) vervolgens gemeten. Overal haalde ik up- en downloadsnelheden van van 90 Mbps, terwijl er volgens KPN 100 Mbps naar binnen komt. De wifi-router van KPN kwam overigens niet verder dan 70 Mbps...

Devolo kan af zonder software, maar dan is je netwerknaam standaard en je wachtwoord komt van een sticker achterop één van de kastjes. Hackers zijn daar dol op. Gelukkig kun je het softwarepakket devolo Cockpit gebruiken om je netwerk veiliger te maken en eventueel verder in te regelen. Maar niet iedereen wil die stap maken. Een prima oplossing dus voor mensen die het echt simpel willen houden.

In devolo Cockpit zie je hoe snel de verbindingen over de stroomleidingen zijn naar de adapters (in mijn geval 400 en 600 Mpbs), je kunt je netwerknaam veranderen, een gastnetwerk maken en het internetverkeer naar de apparaten op je netwerk regelen (zelfs getimed afsluiten). Kortom alles wat je nodig hebt voor een goed en veilig wifi.

Om de verwarring niet compleet te maken heb ik ingelogd op de Experia Box van KPN en het wifi uit die router voorgoed uitgeschakeld. Huisgenoten op ’wifiparadijs’ en gasten op ’wifiparadijs-gast’.

Linksys Velop

De witte stijlvol vormgegeven Linksys Velop-kastjes kun je alleen installeren via een app. Het voordeel is echter dat je precies kunt zien wat je doet, of je het goed doet en of het het doet.

Eenmaal geïnstalleerd beschik je over een ’mesh netwerk’. Dit bestaat uit een basisstation en losse 'satellieten'. Het basisstation stuurt het signaal door naar de satellieten. Deze zijn allemaal draadloos met elkaar verbonden. Door deze techniek is het wifi-signaal overal even sterk en heb je geen last meer van haperingen als je door je huis loopt. Bij een powerline netwerk wil er nog wel eens vertraging zijn, al viel die bij de geteste Devolo niet te constateren.

Het eerste Velop-kastje is met een ethernetkabel verbonden aan de router en geeft een wifi-signaal af en neemt de begane grond voor zijn rekening. Tijdens de installatie moet je de kleurtjes van de led goed in de gaten houden en vraagt de app om een netwerknaam in te geven en een wachtwoord. Dat is dus direct geregeld. En wel zo veilig!

Het tweede kastje heb ik -net als de Devolo-stekker- op de eerste verdieping neergezet. Het installeren is kinderspel door in de app een Velop-kastje toe te voegen. Als de installatie geslaagd is, dan voert de app een locatiecheck uit. Als het kastje niet optimaal staat, dan adviseert de app een andere locatie. Bij de tweede keer testen stond het kastje volgens de app optimaal.

Na het afronden van de installatie heb je een solide en veilig netwerk. Met een zelf ingegeven naam en wachtwoord. Wil je het netwerk verder inrichten (gastnetwerk, parental control, voorrang voor aangewezen devices, etc.) dan doe je dat via dezelfde Linksys-app.

En dan... het grote meten via de speedtest.net-toepassing. Zoals eerder genoemd liet de Experia Box mij al snel in de steek. Linksys en Devolo doen dat niet. Zowel op de begane grond, eerste verdieping, zolder als achterin de tuin dezelfde stabiele 90 Mbps. Up and down.

Als ik zou moeten kiezen? Ik denk dat ik een munt zou opgooien en het lot zou laten beslissen. Met beide in prijs vergelijkbare oplossingen heb ik een supersnel, stabiel, veilig en volledig instelbaar wifi-paradijs en ben ik voorbereid op de toekomst.