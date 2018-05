Kanaaleiland vol oorlogsgeheimen

De acteur speelt Dawsey Adams, een varkensboer op Guernsey die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog lid is van een boekenclubje. Als hij de Londense schrijfster Juliet Ashton (Lily James) om nieuw leesvoer vraagt, besluit zij naar het Britse kanaaleiland af te reizen om meer over het literaire genootschap te weten te komen. Maar bij aankomst zwijgen de leden als het graf over hun clubje. De oorzaak blijkt een tragisch liefdesgeheim.

Met The Guernsey literary society serveert filmveteraan Mike Newell een mix van honingzoete romantiek en een oorlogsdetective die via flashbacks alle puzzelstukjes bij elkaar brengt. Daarbij speelt de regisseur van Four weddings and a funeral nadrukkelijk op safe.

Als basis voor dit prettig meanderende drama diende de historische bestseller The Guernsey literary & potato peel pie society van Annie Barrows en Mary Ann Shaffer. Voor de hoofdrollen plukte Newell de halve cast van kwaliteitsserie Downton Abbey weg. En met de oogstrelende plaatsjes van eilandje Guernsey zal vooral de Engelse VVV zeer in zijn nopjes zijn. En onze eigen Michiel? Die zet met zijn ingetogen spel een wel erg fletse boer Adams neer in deze lieve tranentrekker die toch best plezierig wegkijkt.

Eric le Duc