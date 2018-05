Je eigen zoon als liefdescoach

Chris (Benja Bruijning) en zijn moeder (Ariane Schluter) zorgen voor een glimlach in ’The matchmaker’.

Het ene moment is hij nog aan het werk in zonnig Zuid-Afrika, niet veel later zit Chris (Benja Bruijning) noodgedwongen bij z’n moeder op de bank. De flierefluitende fotograaf heeft geen cent meer te makken. En dus neemt hij met rollende ogen maar een filmopdracht voor een datingsite aan. Nu nog een onderwerp vinden.