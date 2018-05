Een kolossale knokpartij

Voor wie een beetje thuis is in het Marvel Cinematic Universe is vooral het eerste deel van Infinity War een feest der herkenning. Iron Man? Check! Thor? Check! Dr. Strange? Check! The Guardians of the Galaxy? Black Panther? Check! De lijst is nog veel langer, waardoor deze de stripverfilming van de gebroeders Russo ook wel iets weg heeft van een greatest hits-album: vol populaire deuntjes, maar zonder verdieping of context.

Veel van deze superhelden zijn ook nog eens gezegend met een supergroot ego. Dat zorgt voor een paar komische wedstrijdjes ver plassen: onder meer tussen Peter ’Star Lord’ Quill (Chris Pratt) en Thor (Chris Hemsworth) en tussen Iron Man (Robert Downey jr.) en Dr. Strange (Benedict Cumberbatch). Intussen is de zeldzaam gecompliceerde schurk Thanos (Josh Brolin) de enige die zich echt weet te onderscheiden.

De aanhoudende strijd van de Marvel-helden met Thanos en zijn handlangers maakt van Avengers: Infinity War een kolossale, langgerekte knokpartij. Dat daarbij serieuze offers worden gebracht, kan niet voorkomen dat dit met digitale effecten en dito decors overladen superheldenavontuur soms wat doodslaat. Want ook hier geldt: overdaad schaadt. Al zullen doorgewinterde fans daar ongetwijfeld heel anders over denken.

M.W.