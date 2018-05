Smullen van een recht- voor-z’n-raap-rechter

Zo zien we Gruwez veroordelingen voorbereiden, bewijs verzamelen en verdachten ondervragen. Dat laatste doet de eigenzinnige en dikwijls politiek incorrecte rechter op geheel eigen wijze: met empathie, maar vooral veel sarcasme. Over een vrouwenmepper uit Oost-Europa zegt ze tegen een collega: „Ach, da’s niks bijzonders voor een Albanees.” En tegen een hardleerse straatrover uit Noord-Afrika betoogt ze: „De gevangenis kost 150 euro per dag. Voor de samenleving is het goedkoper als u meteen doodgaat.”

Tussen al deze kleine strafzaken door stort Gruwez zich op de cold case van een dubbele moord op twee prostituees uit 1994. Als van een overleden verdachte een DNA-staal nodig is, zijn we getuige van iets dat we zelden hebben gezien: zijn graf wordt geopend, het ontbindende lichaam wordt uit de lijkwade gehaald en met een boortje worden botfragmenten afgenomen. Vanonder haar roze parapluutje blijft de onderzoeksrechter ook nu de nuchterheid zelve. „Gelukkig waait de wind de goede kant op, dan stinkt het niet zo.”

Eric le Duc