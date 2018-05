Knagende kinderwens

Inderdaad, de kleine Messi in La Holandesa kan wel wat liefde gebruiken. Met een agressieve dronkenlap als vader, rent het ventje in het holst van de nacht maar wat graag achter Maud aan.

Vanuit de grimmige kou trekken de twee vervolgens richting het noorden, waar de zon steeds meer op de imposante landschappen begint te stralen. Maar iedereen zal intussen snappen dat dit kunstmatige moederschap geen eeuwig leven beschoren is. Inclusief Maud zelf.

Die realisatie zien we geleidelijk indalen bij hoofdrolspeelster Rifka Lodeizen. Knap spel, waarmee ze zonder woorden botsende gedachten en emoties prijsgeeft. Dat de chemie met haar tegenspelertje soms ontbreekt, of dat het verhaal een doorzichtig traject volgt, is dan voor lief te nemen. Met La Holandesa debuteert regisseuse Marleen Jonkman aangenaam teder, tot de laatste zonovergoten close-up aan toe.

Fabian Melchers