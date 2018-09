Een droom van een zeilnacht

De wind blaast ons de zee op in de richting van onze volgende bestemming. Dezelfde bries waait verkoelend langs mijn huid en doet mijn haren wapperen. Gevuld met een combinatie van euforie, spanning en enthousiasme beginnen we aan onze tocht van Tobago naar Grenada.

Het is een begin van een nacht die ik me nog lang zal herinneren. Die ene nacht, dat de zee goed is. Dat de golven comfortabel oké zijn en de wind precies zoals voorspeld. Die ene nacht dat Tom mij wakker maakt voor mijn wacht en ik zonder misselijkheid op sta. De nacht dat ik me realiseer dat ik verder weg(figuurlijk) van huis ben dan ooit tevoren.

Terwijl mijn vrienden en familie liggen te slapen, zeilen Tom en ik naar Grenada. Dat is een bizarre gewaarwording. Terwijl het leven in Nederland 'gewoon' doorgaat en mensen 'normaal' in hun bed liggen te slapen zeil ik in het Caribisch gebied. Ik vind het even onwijs vet en kan het tegelijkertijd niet bevatten. Het is zo anders. Hoe kan ik iemand die dit niet heeft meegemaakt, uitleggen hoe het is? Het kan niet. Ik ben stil.

Ik zie de mooiste sterrenhemel die ik ooit heb gezien. Het is niet alleen de lucht die volledig fonkelt door de sterren, ook het water rondom de boot glinstert door de lichtgevende algen. Ik geniet intens van elk moment en vind het jammer dat de zon opkomt. De nacht had eindelijk een keer langer mogen duren.

Het is nog vroeg in de ochtend als we dichterbij de kust van Grenada komen. Ons oog valt op een mooi klein eilandje voor de kust met een prachtig wit strand, palmbomen en helder blauw water. We verleggen de koers, varen zo dichtbij als we kunnen en droppen ons anker. Dit het Caribisch gebied. En daar willen wij liggen. We springen in het water en snorkelen rond de boot, het is een paar meter diep en toch kunnen we de bodem zien.

We genieten een paar dagen op dit heerlijke plekje voor onze ontdekkingstocht op het eiland Grenada begint!

Cheers! Heidi.

