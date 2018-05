Hulproep wordt nachtmerrie

Wat: film, thriller

Regie: Steven Soderbergh

Met: Claire Foy, Joshua Leonard, Juno Temple

Claire Foy, bekend van haar koninklijke hoofdrol in de televisie-serie The Crown, laat zich in dit bioscoopavontuur van een heel andere kant zien. Zij speelt data-analyst Sawyer Valentini, die Boston is ontvlucht vanwege een stalker. In Pennsylvania probeert ze een nieuw bestaan op te bouwen, terwijl ze ook psychische hulp zoekt om haar ervaringen te verwerken en haar paranoia de baas te worden.

Haar roep om hulp loopt echter uit op een nieuwe nachtmerrie. Want na een vrijwillig gesprek in een psychiatrische kliniek mag ze niet meer vertrekken en wordt opgenomen. Wie is er hier nou gek? Die vraag dringt zich op terwijl de groothoeklens van Soderberghs telefoon de werkelijkheid vervormt en twijfel zaait over het antwoord. Zeker als Sawyer in een van de verplegers haar stalker (Joshua Leonard) denkt te herkennen.

Soderbergh experimenteert als regisseur wel vaker met vormen, stijlen en technieken. Dit keer doet hij dat gelukkig zonder al te veel artistieke pretenties. Intussen lukt het hem om ons steeds opnieuw op het verkeerde been te zetten en ons plaatsvervangende buikpijn te bezorgen. Over gaten in de plot bekommert de filmmaker zich intussen minder. De uitstekend acterende Claire Foy maakt dat we daar graag een oogje voor dichtknijpen.