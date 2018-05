Grappig gehannes in het Kremlin

Welkom in een spottend suggestief kijkje achter de schermen van het Kremlin anno 1953. Rusland blijkt te worden geleid door leeghoofdige cowboys waar de lulligheid vanaf druipt. Pakken die net niet goed zitten, accenten die alle kanten opvliegen (Chroesjtsjov klinkt Amerikaans, Stalin spreekt plat Cockney) en protocollen die maar half worden begrepen. In combinatie met macht en wapens een dodelijke cocktail. Dat blijkt niet alleen grappig, maar ook gevaarlijk.

De Russische regering was zo kwaad over The death of Stalin dat ze de film in eigen land verboden. Een groter compliment kon regisseur Armando Ianucci zich natuurlijk niet wensen. Hoewel zijn film niet per se als ontheiliging van Russische machthebbers bedoeld zal zijn. Net als zijn gevatte debuut In the loop (2009) gaat het hier meer om geestig politiek gehannes buiten de ogen van het volk om. Dat de toon daarbij soms net te serieus wordt, is voor lief te nemen.

Fabian Melchers