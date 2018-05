Goedbedoelde boodschap mist zijn doel

In haar nieuwe komedie speelt Schumer ene Renee Bennett, een onzeker, mollig blondje dat in een bedompte kelder de internetafdeling van een cosmeticagigant bemant. Maar nadat zij tijdens een fitnesstraining keihard haar hoofd heeft gestoten, ziet Renee zichzelf plots als een prachtige en zelfverzekerde vrouw. Met haar nagelnieuwe zelfbeeld schopt ze het zelfs tot assistente van haar oogverblindende bazin Avery LeClaire (Michelle Williams). Maar of Renee daar echt gelukkig van wordt...

In de basis is I feel pretty een komedie met het hart op de goede plaats. Jammer alleen dat de boodschap van de film (Houd van je mooie, eigen zelf!) zo klunzig en platvloers verteld wordt. Het regisseursduo Abby Kohn/Marc Silverstein (How to be single) heeft te veel kwetsende grapjes nodig over dames met een maatje meer. Daarbij vertrouwt de routineuze Amy Schumer iets te vaak op haar malle slapstick-kwaliteiten. Nog stuitender is echter dat de film plussize vrouwen oproept toch vooral een assertievere houding aan te nemen. Terwijl cast en crew eigenlijk de hedendaagse maatschappij vol bodyshaming billenkoek hadden moeten geven.

Eric le Duc