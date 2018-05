Onbedoeld lachwekkend spel

In de eerste minuten is al duidelijk op welk niveau we terecht zijn gekomen. Vier meiden met Colgate-lach en drie jongens met Adonis-torso gaan op feestvakantie naar Mexico en laten zich in een dronken bui meeslepen in het ’truth or dare’-spel. Niet wetende dat ze er oneindig aan vast zullen zitten.

Duistere krachten die zelfs regisseur Jeff Wadlow niet lijkt te snappen, dagen de studenten uit om hun broek in het openbaar te laten zakken, seks met elkaar te hebben, of nog erger: de waarheid te vertellen. Hel op aarde voor dit groepje nepvrienden. Doen ze niet mee, dan zorgt de demon ervoor dat ze zelfmoord plegen.

Mensen afstrepen wordt dat dus, zoals in de Final destination-reeks. Alleen dan zonder de originele sterfscènes. En zo blijft er een film over waarin vlekkeloos opgemaakte modepoppen 100 minuten lang richtingloos rondrennen, tot aan het compleet onlogische einde. Durf dat maar eens uit te zitten.

Fabian Melchers