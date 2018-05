Bloot slaat uiteindelijk dood

De buitenlandse fotograaf Newman (Toby Jones) brengt burgervader Georges (Francois Cluzet uit Intouchables) op het idee. Vervolgens probeert hij de plaatselijke bevolking over te halen om mee te werken aan een kunstproject van deze Amerikaan: een spiernaakte groepsfoto in het Normandische landschap. Waarbij de vergelijking met The full monty en Calendar girls zich opdringt. En de blootfoto’s van Spencer Tunick duidelijk ter inspiratie dienden.

Schrijver-regisseur Philippe Le Guay heeft alleen grote moeite de juiste toon te vinden, schipperend tussen sociaal-realistisch drama en volvette komedie. Hoofdrolspeler Cluzet gooit intussen al zijn charmes in de strijd en blijft sympathiek. Toch voorkomt dat niet dat de vele zijpaden die Le Quay in zijn verhaal inslaat vrijwel allemaal verzanden. En uiteindelijk slaat zelfs het – ronduit keurige - bloot dood.

