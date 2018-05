Niet meer van deze tijd?

Of ik Chardonnee! al had gelezen. Het boek dat volgende maand ook in het Nederlands uitkomt en als subtitel heeft ’hoe ik stopte met drinken en begon met leven’. Ik hou van Chardonnay, dus nee. En ben ook niet van plan het te lezen. Al is het maar omdat ik de laatste weken al genoeg ben geconfronteerd met alle alarmerende anti-alcoholberichten. Daar sluiten liefhebbers nu eenmaal liever de ogen voor.