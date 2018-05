Poes pikt overal eten

Het leven van onze huiskatten is erg saai als je het vergelijkt met in het wild levende katten. Ze hoeven niet te jagen voor hun eten en hoeven ook niet te vluchten voor andere roofdieren. Alles wordt voor ze geregeld. Zeker jonge katten zonder een soortgenootje kunnen zich gaan vervelen. Deze poes is erg op eten gericht, dus daarmee kan je haar ook stimuleren en uitdagen.

In dierenwinkels zijn voerballen, eetbakken en ander kattenspeelgoed te koop. Daar kunt u haar brokjes in doen waardoor ze moet werken voor haar eten en waardoor ze geestelijk en lichamelijk wordt uitgedaagd.

Katten kunnen hoog springen en helaas is eten op het aanrecht niet veilig, dus berg voedsel altijd goed op. Door veel met haar te spelen, kan dit jachtgedrag naar eten ook verminderen. Een speelkameraadje van dezelfde leeftijd zou ook een verrijking van haar leven kunnen zijn.

