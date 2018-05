Uw eerste keer in Lloret de Mar?

Want we wilden best weleens ver weg, maar konden moeilijk afstand doen van de vaste gewoonten. Nederlandse ondernemers in Lloret de Mar speelden daar slim op in en schotelden hun klanten graag het bekende broodje kaas of bakkie koffie voor. Ook ’lunchpakketten’ behoorden tot de voorzieningen.

