Hoe maak je een verkleurde snijplank schoon?

1. Schrobben met een schuurmiddel is niet aan te raden omdat dit kleine krasjes veroorzaakt in de snijplank zodat er bacteriën in kunnen groeien.

2. Wat wel werkt, is schoonmaken met citroen. Deze citrusvrucht bevat een stofje dat onder invloed van (zon)licht een blekende werking heeft. Zo bleekt u zonder te schrobben de vlekken uit de snijplank.

3. Knijp het sap van een halve citroen over de snijplank uit. Verspreid het sap over de verkleurde delen van de plank.

4. Leg de snijplank buiten in de zon. Minstens een uur, liever nog de hele dag, totdat de verkleuring is verdwenen. Bij zeer donkere of oude vlekken kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen. Was de snijplank met heet water met wat afwasmiddel.

5. Hebt u geen kunststof maar een houten snijplank? Strooit u er dan behalve citroensap ook een hand zout overheen. Na deze behandeling is het hout ook ontdaan van schadelijke bacteriën en ongewenste geuren.