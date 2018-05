Wat koop je voor... € 8.500?

Een mooie bijkomstigheid is van private leasing is dat er na zo’n contract een gave en courante occasion staat. Dat biedt weer kansen voor wie liever zélf een auto koopt!

Hyundai i10 (vanaf 2013)

Deze i10 sloeg in menige vergelijkingstest de concurrentie om de oren. Hij is veel ruimer van binnen dan de twee andere auto’s . Het interieur is netjes en de 1.0-liter driecilinder benzinemotor doet zijn werk prima. Minpuntjes zijn de doodse besturing en het afrolgeluid van de banden . Gemiddeld verbruik 1 op 17,5. De Hyundai-dealer in Utrecht biedt een zilvergrijze i-Motion Comfort (2015, 50.000 km) voor €8.400 aan.

Opel Karl (vanaf 2015)

De Opel rijdt prima, maar is van binnen wat krap. De bagageruimte is een stuk kleiner dan bij de Volkswagen en de Hyundai. Wel is de stadsauto met cruisecontrol uitgerust. Gemiddeld verbruik 1 op 16. Gebruikte Karls zijn relatief kostbaar, al zullen prijzen dalen naarmate er meer private-leasecontracten aflopen. Bij een bekende occasionaanbieder in Twello (Gld.) staat een knalrode Edition (2015, 33.000 km) voor €8.499.

Volkswagen Up! (vanaf 2011)

De Up! behoort tot de meest verkochte auto’s in ons land. Voor zo’n compacte auto rijdt hij verrassend goed, ook op langere ritten . Gemiddeld verbruik 1 op 17. De interieurruimte is bescheiden, de bagageruimte oké, maar de voorstoelen zitten erg fijn. Gaspedaal.nl brengt ons naar de Volkswagen-dealer in Den Bosch waar een donkergrijze vijfdeurs ’Move-Up!’ (2015, 48.000 km) te koop staat voor €8.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Hyundai i10

De i10 is kwalitatief bijzonder goed. Het enige wat weleens voorkomt, is dat de motor niet wil starten vanwege een slecht massacontact. Het contactslot weigert dan dienst. Met een noodgreep krijgt de Wegenwacht de kleine Koreaan weer aan de praat.

Opel Karl

Bij de Karl zijn enkele kleine storingen bekend. Als de sleutel niet wordt herkend, wil de stadsauto niet starten. Soms helpt het om de wagen te verplaatsen, want de Karl is gevoelig voor stralingen. De Opel beschermt zichzelf tegen een te laag oliepeil door niet aan te slaan. Een losse stekker van de brandstofdrukregelaar zet de Wegenwacht vast.

Volkswagen Up!

Als je met een Up! hoofdzakelijk korte stukjes rijdt en dan ineens de snelweg op gaat, kan de motor stilvallen door een vervuilde nokkenassensor. De Wegenwacht maakt ’m schoon. Een kapotte bobine zorgt ervoor dat de motor op twee cilinders loopt. Als er zo’n bobine beschikbaar is, dan vervangt de Wegenwacht deze direct.

Ons advies

De aanbiedingen ontlopen er elkaar niet veel, dus het gaat er vooral om: wat wilt u rijden? Bij ons heeft de Volkswagen in ieder geval de voorkeur.