’Vakantieliefde gebruikte mij’

Daniëlle was mijn eerste vriendinnetje. We kwamen elkaar tegen op de camping in Renesse in Zeeland.

Zo’n jongerenvakantie waarvan je torenhoge verwachtingen hebt. Waar dat bij de jongens vaak op neerkomt, is veel geschreeuw, elkaar voortdurend uitdagen en halve nachten bier tanken. Daar leek mijn eerste vakantie zonder ouders ook op uit te draaien, maar toen kwam boerendochter Daniëlle in beeld. De rest van de dagen brachten we romantisch samen door.

Ik woonde in de Randstad en Daniëlle in de provincie. We schreven elkaar hartstochtelijke brieven. Hoewel? Ik heb die brieven niet bewaard, maar we waren zo groen als gras, dus ze stelden vast niet veel voor.

De eerstvolgende zomer was Terschelling de vakantiebestemming. Weer met de wederzijdse vriendengroepen, maar Daniëlle en ik hadden alleen oog voor elkaar. Ook het jaar erna hielden we contact.

Daarna ging ik een hbo-opleiding in Amsterdam doen. Ik woonde er op kamers en vrijwel elk weekeinde bleef Daniëlle logeren. Maar hoe goed kenden we elkaar eigenlijk? We hadden amper tweemaal twee weken met elkaar opgetrokken.

We botsten over praktische dingen. Ik die spullen liet slingeren, zij die het liever opgeruimd zag. Maar we bleken ook heel anders in het leven te staan. Daniëlle was beschermd opgevoed en was voorzichtig en behoudend. Voor veel dingen had ze de moed niet. Ik moest op haar inpraten om een opleiding te gaan doen.

Een jaar later, zo jong als we waren, gingen we officieel samenwonen. Ik twijfelde niet aan mijn gevoelens voor Daniëlle, maar zou onze relatie stand houden? Zij was zo anders dan ik. Maar zoals dat vaker gaat met relaties, namen we dingen van elkaar over. Ik stortte me niet meer zomaar overal in, terwijl Daniëlle juist meer durfde.

Hoeveel ze inmiddels durfde, kwam ik op een pijnlijke manier achter. Een oude studievriend vertelde dat hij Daniëlle met een gemeenschappelijke kennis in het nachtleven had gezien. Ik begon hard te lachen, want ze hield helemaal niet van uitgaan. Bovendien was ze die avond bij een vriendin. Toch?

Daniëlle gaf direct toe dat ze met een ander had gescharreld. „Jij was mijn eerste vriendje en ik was gewoon nieuwsgierig naar andere jongens”, zei ze. Zij was tenminste eerlijk, maar ik was uiteraard aangeslagen. We gingen een tijdje uit elkaar, maar besloten om er toch samen voor te gaan.

Totdat Daniëlle opbiechtte dat zij wéér een ander had... en nu was het serieus. Ik was woedend. De gemoederen liepen hoog op en ze riep: „Met jou kon ik van het platteland vluchten, maar het leven gaat verder!” Ik herkende mijn verlegen vakantieliefde niet terug.

Ze vertrok en liet de nodige spullen achter. We maakten afspraken dat zij ze zou ophalen, maar die blies ze steevast op het laatste moment af. Na drie maanden had ik genoeg van die zakken vol kleding in de gang en ik zette ze bij de vuilnis.

Toen Daniëlle een tijd later alsnog langskwam, deed ik alsof mijn neus bloedde: „Die zakken waren opeens weg, dus ik dacht dat de buurvrouw je had binnengelaten.”

Maar natuurlijk had ik er spijt van. Ik had er zelfs spijt van dat ik erover loog. Maar dat ik me door haar als opstapje uit de provincie heb laten gebruiken, daar heb ik de meeste spijt van.

