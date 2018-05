Dit zijn de lekkerste zomerwijnen!

In onze jaarlijkse zomerwijnentest hebben we gekozen voor sappige wijnen met finesse en niet te veel alcohol. Wijnen die we op zo’n heerlijke zwoele avond probleemloos kunnen doordrinken, maar die ook aan tafel hun mannetje staan.

Sauvignon Blanc

Voor wit verenigt sauvignon blanc uit de Oude Wereld zo’n beetje alle kwaliteiten waarnaar we op zoek zijn: fris, vief, verteerbaar en soms met een beetje rondeur. Kortom: karakter, elegantie en lengte.

Sauvignon werd lang geleden geboren in de Loire en dat is niet voor niks. Met liefst drie wijnen bij de laatste vijf uit de test bewijst deze terroir zijn klasse voor een van ’s werelds meest populaire witte druiven. In de koelere regio’s van Italië blijkt sauvignon trouwens ook fantastisch te gedijen, net als in hogere delen van Duitsland en Oostenrijk.

Rosé

Vorig jaar schreven we al dat rosé steeds beter wordt en dan bedoelen we die uit de Provence. Ze zijn misschien een paar euro duurder dan die uit de Languedoc of Spanje, maar dat proef je dan ook. Toch hoeft deze typische zalmkleurige wijn niet altijd prijzig te zijn, zo bewijst een verrassende outsider van een grote slijtersketen.

Goede rosé drink je zowel op het terras als aan tafel. Zo is de winnaar van onze test een typische eetrosé. Het liefst bij iets mediterraans zoals gegrilde sardientjes. Dan is de zomer pas écht begonnen!

Cabernet Franc

In de categorie rood gaan we dit keer exclusief voor cabernet franc. Een blauwe druif die nog altijd niet de waardering krijgt die hij eigenlijk verdient. Vooral als die komt uit de Loire, de oerbodem.

Vroeger was het daar lastig cabernet franc rijp te krijgen, waardoor hij vaak wat groenig en paprika-achtig overkwam. Met dank aan de klimaatverandering en verbeterde kennis van het juiste plukmoment komt dat nog zelden voor.

Cabernet franc uit Saumur-Champigny is het meest rond en rijp van karakter. Chinon, Bourgueil en Saint-Nicolas de Bourgueil bieden wat meer stevigheid en karakter. Om de fijnen zuren en elegantie van deze prachtige blauwe druif uit de Loire het meest tot hun recht te laten komen, serveren we hem lichtjes gekoeld.

Proef-panel

Het Telegraaf Proefpanel bestaat uit Lars Daniëls MV (redacteur Perswijn), Ronald de Groot (hoofdredacteur Perswijn), Johan Kragtwijk (sommelier van het jaar, restaurant Karel V), Nienke Munnik (vinoloog), Pieter Nijdam (wijncolumnist De Telegraaf) en Marga van Winsen (wijnimporteur Rhone Value Wines). De wijnen werden blind geproefd uit glazen Riedel Vinum chianti/riesling.