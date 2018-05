Hitech-killer steelt de show

Gauwdief Sean (Robert Sheehan) heeft het ideale baantje. Als parkeerhulp bij een Italiaans restaurant berooft hij huizen van gasten die op dat moment bij zijn baas zitten te eten. Wanneer hij op een avond de villa van zakenman Cale Erendreich (David Tennant) leeghaalt, ontdekt hij een mishandelde, bebloede en geknevelde vrouw. Als hij het slachtoffer probeert te bevrijden, krijgt Sean met Erendreich de duivel in hoogsteigen persoon achter zich aan.

Wat volgt is een vermakelijk kat-en-muisspel dat vooral dankzij David Tennant (Dr. Who, Broadchurch) het aanzien waard is. Zijn personage mag dan gedreven worden door een tamelijk ongeloofwaardig jeugdtrauma, de Schotse acteur stort zich met demonisch genoegen op zijn rol van high tech-seriemoordenaar die met webcam-surveillance, smartphone-hacking en GPS-trackers het leven van zijn belager tot een hel maakt. In tijden van gelekte en misbruikte privégegevens geeft dat de film een actueel tintje. Voor de rest is Bad samaritan vooral pretentieloos griezelen.