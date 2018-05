Sciencefiction verpakt in kamerspel

Reis mee naar de toekomst, naar het jaar 2040. Om haar dementie tegen te gaan, krijgt de 86-jarige Marjorie de beschikking over een ‘prime’. Dit computergestuurde hologram van haar overleden echtgenoot moet de gepensioneerde violiste helpen bij het trainen van haar geheugen. Maar een prime kan alleen functioneren op basis van willekeurig ingevoerde herinneringen. Een groot en tragisch familiegeheim kan door haar naasten dus eenvoudig worden verzwegen.

Ster van de film is Lois Smith, de gelauwerde theateractrice die ook al in de toneeluitvoeringen van Marjorie Prime de hoofdrol speelde. Haar even krachtige als subtiele spel maakt van deze toneelverfilming een prikkelend drama, dat op originele wijze vraagstukken over familiebanden, herinneringen, verlies en de dood aansnijdt. Door het kamerspel-karakter van de film – een futuristische villa in Long Beach is de enige locatie – komen de grootse visies van Harrison en Almereyda soms wel wat stroperig over. Toch is Marjorie Prime intrigerende cinema die genoeg stof tot nadenken geeft.