Moederschap als één groot slagveld

Marlo (Charlize Theron) is in deze nieuwe film de moeder van een autistisch zoontje en een dochtertje met ADHD. Wanneer ze na de geboorte van haar derde kindje de uitputting nabij is, besluit zij een nachtoppas in te huren. De keuze valt op Tully (Mackenzie Davis), een jaloersmakende alleskunner die ’s nachts de baby verzorgt, het huis schoonmaakt, cupcakes bakt en Marlo ook nog eens voorziet van tips om haar seksleven te kruiden. Maar al gauw blijkt dat deze moderne Mary Poppins niet is wie ze lijkt.

In Tully toont filmmaker Jason Reitman – die ook Juno en Young adult regisseerde – op komische, aandoenlijke, maar ook ontnuchterende wijze het moederschap als slagveld. „Mijn kinderen hebben de vrouw die ik ooit was vermoord”, verzucht Theron in haar beste rol sinds haar Oscarwinnende performance in Monster (2003). Speciaal voor haar personage kwam de actrice twintig kilo aan en schoof ze haar ijdelheid aan de kant. Dat maakt haar volkomen geloofwaardig als vrouw die na bevalling nummer drie keihard van haar roze wolk dondert en in een meedogenloze postnatale depressie belandt.