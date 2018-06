Er kwamen inderdaad twee Nederlandse Volvo Ocean Raceteams, maar snel werd duidelijk dat ons land eigenlijk te klein is voor twee geldverslindende campagnes. Zeilen is een kleine sport waar de pers nauwelijks voor warmloopt. Daarom is het lastig om sponsors te vinden voor een 12 tot 18 miljoen euro kostende Ocean Race campagne.

Beursgenoteerde multinationale bedrijven kunnen dergelijke bedragen ophoesten, maar zijn daar steeds minder toe bereid. Of het moeten particuliere ondernemingen zijn met een zeilgekke eigenaar, zoals Oracle van Larry Ellison.

Het particuliere chemiebedrijf Ineos, mag van eigenaar Jim Ratcliffe 110 miljoen euro besteden aan een Britse America’s Cup-campagne rond schipper Ben Ainslie. Ratcliffe is net als Ellisson een tikje excentriek en bereid om een deeltje van zijn enorme vermogen aan het zeilen te spenderen. Zou er in ons land ook een zeilgek te vinden zijn, die zo’n bedrag in het Nederlandse topzeilen durft te investeren.