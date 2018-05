Wat koop je voor… € 25.000?

OCCASIONSELECTIE

Audi A3 Cabrio (2013-heden)

De A3 rijdt als cabriolet erg prettig, met de nadruk op comfort. Achterin kunnen volwassenen ook goed zitten: het is de ruimste van deze drie. Daarbij biedt de A3 ook nog eens 320 liter bagageruimte. Binnen ons budget zijn er maar weinig te vinden. Bij de outlet van een bekende leasemaatschappij in Veghel verkopen ze een prachtig zwart exemplaar (2014, 150.000 km) voor € 22.400.

Opel Cascada (2013-heden)

De auto valt slecht te overzien. De voorruitomlijsting is fors en sluit je het dak, dan verdwijnt bijna letterlijk de wereld om je heen. De bagageruimte is met 280 liter niet onaardig, maar heeft een onhandige vorm. Niettemin is de Opel een comfortabele cruiser. Er staat een opvallend groot aanbod gebruikte exemplaren op gaspedaal.nl. Zoals de rijk uitgeruste, witte 1.6 Turbo Cosmo (2014, 63.000 km, € 24.900) bij de Opel-dealer in Arnhem.

VW Golf Cabrio (2011-2016)

De laatste generatie van de Golf Cabrio was de eerste zonder de nogal ontsierende rolbeugel. Hij rijdt als een reguliere Golf, dus erg comfortabel. Achterin zitten kan, maar niet voor lange ritten. De bagageruimte (250 liter) is sowieso te klein voor een vakantie met z’n vieren. De Volkswagen-dealer in Oostburg biedt voor € 23.950 een fraaie rode 2.0 GTI (2012, 71.000 km) aan. Bij een regenbui ben je dus snel bij het eerste viaduct.

OORDEEL VAN DE WEGENWACHT

Audi A3 Cabrio

De benzinemotoren van de Audi willen bij deze generatie weleens wat meer olie verbruiken. De S-tronic automaat kan ontregeld raken. De Wegenwacht lost dit op met een ’harde reset’. Frappant is dat de motorkap spontaan ’aan de verkeerde kant’ kan openspringen, een veiligheidsvoorziening om voetgangers bij een aanrijding een zachtere landing te bieden.

Opel Cascada

Technisch is de Cascada identiek aan het vorige model Astra, waarbij diverse elektronische storingen voorkomen. Vaak is dat een kwestie van een kapotte sensor (op krukas of nokkenas), of onjuiste informatie. Als het relais van de brandstofpomp kapot gaat, weigert de Cascada dienst. Gelukkig kan de Wegenwacht zo’n relais snel vervangen.

Volkswagen Golf Cabrio

Er zijn geen specifieke klachten bekend over de Golf Cabrio, maar wel van de Golf zelf (en van die auto is de open versie immers afgeleid). De T(F)SI-motoren kunnen bij hoge kilometerstanden problemen met de coating van de cilinders krijgen, wat tot flinke motorschade leidt. Opvallend is dat de remlichtschakelaar vaak stukgaat.

Ons advies

Merkvoorkeur speelt ook bij de keuze voor een cabriolet een belangrijke rol. In alle objectiviteit geven wij de voorkeur aan de vertrouwde, maar erg fijne Volkswagen.