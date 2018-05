Gadget-tester: Smartphone focust op beeld

Jaarlijks worden wereldwijd naar schatting 1,3 biljoen foto’s gemaakt. De meeste daarvan worden geschoten met een smartphone. Niet zo vreemd dat de grote spelers als Apple, Samsung en Huawei telefoons introduceren waarbij grote focus op het cameragedeelte ligt.

Het paradepaardje van het Chinese Huawei is de P20 Pro die als eerste maar liefst vier camera's aan boord heeft. Een aan de voorzijde voor de selfies en een zogenoemde Triple Camera aan de achterzijde. Geproduceerd door Leica, ooit de Rolls-Royce onder de traditionele fotocamera’s. Hoe die drie samenwerken, is behoorlijk complex. Belangrijker is of je er daadwerkelijk simpel betere foto’s mee maakt.

Het antwoord op die vraag is absoluut ja! De P20 Pro maakt spectaculaire opnames. Prachtige kleuren en enorm veel detailscherpte, vooral bij slechtere lichtomstandigheden waar andere smartphones het vaak laten afweten.

Geen overbelichte luchten en avondopnames zonder flits hebben veel doortekening in de schaduwpartijen. Daarbij kun je scherpe opnames maken met sluitertijden tot wel vier seconden. Uit de hand! Ook portretten maken gaat de Huawei goed af. Dankzij een relatief grote sensor, ruime lensopening én de nodige slimme software zijn mooie, wazige achtergronden te krijgen. Ook als je de foto al hebt gemaakt, is die scherptediepte nog aan te passen.

Enig puntje van kritiek is de filter die Huawei automatisch over de huidtinten legt. Het wordt allemaal wat gladjes. Fijn als je wat ongewilde puistjes of rimpels hebt, maar erg realistisch is het natuurlijk niet. Via de instellingen is dit te verminderen, maar helemaal weg kreeg ik het niet.

Voor wie is deze P20 Pro bedoeld? Zou ik hem zelf kopen, met een adviesprijs van 899 euro? De beeldkwaliteit van een moderne systeemcamera haalt hij natuurlijk niet, maar die zijn dan ook veel duurder.

Feit is wel dat compactcamera’s die je tot voor kort nog veel zag, nu volkomen overbodig zijn geworden. Deze telefoon heeft minstens dezelfde beeldkwaliteit, is kleiner en heeft veel meer mogelijkheden. Er zijn opnames mee mogelijk (denk aan de lange sluitertijden uit de hand) die tot voor kort onmogelijk waren.

Vooral fotografen zullen er erg blij van worden. Op momenten dat je net je spiegelreflex niet bij je hebt of dat het te opzichtig wordt om die te gebruiken, is de Huawei een geweldig alternatief. Ook voor wie de komende vakantie die zware camera wil thuislaten, is de P20 Pro ideaal.

Een duik in het zwembad met de telefoon nog in je shorts is trouwens niet funest; tot een meter is hij waterdicht.