Europa-Park ’Leukste uitje over de grens’

Eind vorig jaar konden leden van de vrijetijdsorganisatie voor de achtste keer stemmen voor de verkiezing van het 'Leukste uitje'. Voor het eerst konden zij dit ook doen in de categorie 'Leukste uitje over de grens'. Europa-Park won in de nieuwe categorie de gouden award, vóór Disneyland Parijs (zilver) en Phantasialand (brons).

In totaal werden ruim 100.000 stemmen uitgebracht op het uitje dat ANWB-leden het meest waarderen. In de nieuwe categorie ging de eerste prijs naar het Duitse Europa-Park. Op de tweede plaats eindigde Disneyland Paris in Marne la Vallée in Frankrijk en als derde Phantasialand in Brühl, Duitsland. Bij de vaststelling zijn niet alleen het aantal stemmen bepalend maar ook de scores op de verschillende onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en aanbod). Europa-Park kreeg de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2018.

De Telegraaf merkte voor de start van het pretparkseizoen ook al op dat Europa-Park in de smaak valt. Op een oproep onder onze lezers pleitte het merendeel voor de Efteling én het Duitse Europa-park.