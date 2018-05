’Bah, getrouwde kerels!’

Mijn moeder deed altijd geheimzinnig over de identiteit van mijn vader. Ik groeide alleen met haar op, al trouwde ze toen ik een tiener was. Mijn stiefvader adopteerde mij en ik nam zijn achternaam aan. Ik legde me erbij neer dat mijn biologische vader geen deel van mijn leven uitmaakte.

Totdat een vriendin tijdens een dronken avondje suggereerde dat ik misschien het resultaat van incest was geweest. Daar werd ik een beetje gek van. Ik ging bij mijn moeder langs – inmiddels woonde ik op mezelf – en riep: „Ik ga niet eerder weg voordat jij vertelt wie mijn vader is!”

Na lang aandringen en een hoop tranen kwam het hoge woord eruit: mijn pa was getrouwd toen mijn moeder zwanger van hem raakte. Een familievriend, vandaar dat niemand het had mogen weten. Mijn moeder drukte me op het hart: „Wat je ook doet, leg het nooit aan met een getrouwde vent! Ze gaan nooit weg bij hun wijf!” Ik lachte haar uit. Ik stond op punt van trouwen.

Nooit had ik de drang gehad om naar mijn echte vader op zoek te gaan, maar nu wilde ik niets liever dan hem ermee te confronteren dat hij mijn moeder aan haar lot had overgelaten. Mede dankzij internet kon ik hem opsporen.

Hij schrok zich kapot, maar we hadden een openhartig gesprek. Hij had van mijn moeder gehouden, zei hij, maar wilde destijds zijn gezin niet in de steek laten. Hij had in het begin wel degelijk financieel bijgedragen en kon zich zelfs in detail een foto van mij als kleine meid herinneren die mijn ma hem had gestuurd. Dat had mijn moeder allemaal niet verteld.

Mijn vader wilde graag contact met me houden – zelf had hij alleen zoons – maar dat moest stiekem gebeuren. Zijn vrouw mocht nog steeds niet van mijn bestaan weten. Ik kon niet accepteren dat ik als een soort geest door zijn leven zou moeten spoken. Bovendien wilde ik loyaal naar mijn stiefvader zijn, dus ik kapte het af. Maar dat is een ander verhaal.

Ik had toen net een nieuwe collega, Chris. Niet knap, maar heel charmant. En getrouwd. Ik vond hem meteen verdacht. Hij probeerde Claudia, een collega op een andere afdeling met wie ik bevriend was geraakt, te versieren.

Helaas ging zij voor de bijl. Zij verzon smoesjes om flirtend aan zijn bureau te kunnen staan, ze hunkerde naar zijn tekstberichten en telefoontjes en sprak stiekem met hem in hotels af. En altijd maar wachten, wachten, wachten totdat hij zich van zijn gezin kon of wilde losrukken. Eenzelfde situatie waarin mijn moeder moet hebben verkeerd.

Daar had ik nooit met Claudia over gepraat, maar dat deed ik nu wel. Chris was razend dat ik me ermee bemoeide en ging met een onzinverhaal over mijn zogenaamde malversaties met klanten naar mijn chef. Die geloofde er niets van, maar moest voor de vorm een onderzoek instellen. Chris bleek natuurlijk te hebben gelogen en zijn jaarcontract werd niet verlengd.

Claudia wil niet meer met me lunchen, negeert me in de gang en zegt zakelijk alleen het hoognodige tegen me. Waarom heb ik mijn mond niet gehouden? Maar ik kon het niet aanzien.

Ik had hun verhouding op z’n beloop moeten laten, want dat gaat natuurlijk eindigen in één groot tranendal. Gelukkig hoef ik dat niet van dichtbij mee te maken.

