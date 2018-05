Hoe krijg ik massageolie uit m’n beddengoed?

Siliconen

Seline: „Ik verhuur een zomerhuis en sommige huurders lijken massageolie of huidcrème met siliconen te gebruiken. Dit gaat er slecht uit in de was. Al mijn mooie beddengoed met vlekken!”

Zamarra: „U kunt deze vlekken behandelen met een afwasmiddel met citroen of met echt citroensap in combinatie met een gewoon afwasmiddel. Het citroensap zorgt ervoor dat de verbindingen van de siliconen loslaten zodat u ze er makkelijk uit kunt wassen. Goed insmeren, even laten intrekken en daarna wassen zoals u gewend bent.”

Fruitvliegjes

Twee weken geleden vroeg ik lezers om mij hun tips voor de bestrijding van fruitvliegjes te sturen.

Roy Snabilié jaagt ze weg met kruidnagels en Felicia Matze legt een knoflookteentje bij het fruit op de fruitschaal. Addy Knoester zet een glas met wat witte wijn en een scheut afwasmiddel neer. Lenie de Zwart en ook Tini kiezen voor een wijnfles met een bodempje wijn. Vliegjes kunnen er wel in, maar komen er niet meer uit door de smalle hals. Barbara Marquart Scholtz vertelt dat fruitvliegjes absoluut niet tegen tocht kunnen, dus even wat ramen en/of deuren tegenover elkaar openzetten. Jacqueline den Haan gebruikt de Buzzy wespenvanger van de Aldi.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl