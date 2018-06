3 x recepten voor perfecte saté

Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Felix Wilbrink ging op bezoek bij Han Go, de man achter Go Tan, nog altijd een familiebedrijf en een begrip in de Indische en tegenwoordig de Aziatische keuken. Ze maakten samen de perfecte saté. En het leuke is: de recepten zijn hier terug te vinden. Serveren met een kommetje witte rijst en een beetje soja, klein beetje citroen en een uitje erin. Eet smakelijk!