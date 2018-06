Kipfilet in vlammen

Overheerlijke kipfilet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Asperges zijn eigenlijk een beetje zielig. Ze moeten door kunstmatige bergen aarde heen groeien alleen maar om mooi blank te blijven. Als ze in de buurt van het licht durven komen, worden ze een beetje paars. Dan zijn ze meteen b-klasse. Gedegradeerd tot tweede keuze. Ik vraag me eigenlijk af hoe lang het duurt tot het Aspergebevrijdingsfront opstaat. Of dacht je soms dat een asperge geen gevoel heeft? Leve de wilde asperge. Haha, dat had je gedacht, die grappige bosjes kleine asperges zijn natuurlijk ook slachtoffers van dwanggroei. Knip door die hekken, laat vrij die asperges.