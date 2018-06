Miljonair aan de haak geslagen

Opnieuw is Overboard een pretentieloze komedie, die leuker wordt naarmate de film flink op stoom is. Anna Faris heeft dezelfde gekke charme als Goldie Hawn destijds. En al springen de vonken tussen Faris en Eugenio Derbez (een begrip onder Spaanstaligen met meer dan 26 miljoen volgers op social media) er iets minder vanaf dan tussen Goldie Hawn en Kurt Russell - die zijn nog altijd getrouwd! - is dit nieuwe pretduo toch een plezier om naar te kijken.

De film is bijna een exacte kopie van het origineel. Maar genoeg over de obligate vergelijking, omdat de meeste bezoekers van Overboard geboren zullen zijn ná 1987 en omdat goed jatten beter is dan slecht maken. En dat laatste is zeker niet het geval bij dit verhaal over hardwerkende moeder Kate en haar wraak op-, en onvermijdelijke liefde voor de onaardige miljonair-met-geheugenverlies Leonardo.