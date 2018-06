Weinig over van goede oude tijd

Maar tijden zijn veranderd. Nu het drietal als zestigers terugkeert om voor hun volledig verlamde vader te zorgen, blijkt er nog maar weinig over van de goede oude tijd.

Teleurstellingen en pijnlijke herinneringen borrelen omhoog in La villa, waardoor dit familiedrama zeker in de eerste helft wordt gedomineerd door vervelend mekkerende midlifers. Hoog tijd dat Angèle en haar broers in gaan zien dat hun leven - ondanks een verscheurend gezinsdrama van twintig jaar geleden - helemaal niet zo vreselijk is als ze zelf denken. Kiezen ze het pad van oudere generaties, die we hier steeds eenzamer zien wegkwijnen? Of kunnen ze schakelen naar een volgend hoofdstuk in hun leven?

Dat filmmaker Robert Guédiguian een jonge romanticus en hulpbehoevende vluchtelingen inzet om zijn hoofdpersonen bij te laten draaien, is tekenend voor het enigszins gekunstelde en weinig subtiele La villa. Toch komt het wel aan, die zwaai van egoïstisch zelfmedelijden naar naastenliefde. Ondanks de gebreken valt dit opbeurende drama richting het slot steeds fijner op z’n plek.