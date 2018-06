Overleven in de hel

A prayer before dawn is de verfilming die Jean-Stéphane Sauvaire maakte van de memoires van de Britse vuistvechter Billy Moore. Vanaf het eerste moment zitten de Franse regisseur en zijn cameraman David Ungaro dicht op de huid van Billy, waardoor het lijkt alsof de kijker zelf vast zit in deze hallucinante hel op aarde.

Want een hel is het, mede dankzij de spookachtige filmmuziek van componist Nicolas Barker. Brute vechtpartijen, vernederende verkrachtingen en gekmakend drugsgebruik doen de bokser dikwijls bidden dat hij nooit meer wakker wordt. Een pluim tot slot voor de ster van de film, Joe Cole, de Britse acteur uit de tv-serie Peaky blinders die maandenlang intensief trainde voor de rol van Moore. Zijn rauwe en toegewijde spel maakt van A prayer before dawn een uppercut die nog dagenlang nadreunt.