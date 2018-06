Estland als duistere sprookjeswereld

Volgt u het nog? Dit is slechts het begin van November, de verfilming van een Estse cultroman uit 2000 die zich voor de kijker ontvouwt als een duister sprookje, tot de nok gevuld met bizarre details. Gefilmd in strak zwart-wit, ondersteund door donkere klanken uit piano’s en elektrische gitaren, zien we onder meer dode familieleden in grote kippen veranderen, boeren die uitgespuugde hosties van de kerk als kogels gebruiken en een zwijn dat met z’n poot op de Bijbel zweert dat hij twee geliefden zal laten leven. Een even grappige als griezelige wereld, bewoond door een rijke baron en arme onderdrukte boeren die hun ziel aan de Duivel verkopen, in ruil voor zo’n levend apparaat uit de beginscène.

De hoofdlijn van November lijkt om een gedoemde romance te gaan, maar regisseur Rainer Sarnet neemt terloops zoveel buitenissige uitstapjes, dat z’n film vooral blijft hangen als een stroom van verknipte fantasieën. Vorm boven inhoud dus. Maar wel een vorm die na afloop nog als een broeierige droom blijft nawerken.