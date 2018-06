Sukade met stout

Een paar weken geleden vroeg ik slager Zumbrink, bij mij aan de overkant, of hij een mooie sukade horizontaal wilde doorsnijden en de zeen verwijderen. En dat deed hij met alle vormen van plezier. Dat doen alle slagers met plezier en zo niet, zoek dan een andere slager. Kwam ik dus met twee stukken vlees thuis die ik heb klaargemaakt. Ik zweer je, van al het rundvlees dat ik ooit heb gegeten was dit het aller-allerlekkerste. Ja, ook lekkerder dan de doorregen afgehangen Ierse steak op houtskool van 30 jaar geleden die tot nu toe mijn ijkpunt was.

Bekijk ook: Kipfilet in vlammen

Natuurlijk haal je de sukade een uur, mag ook twee uur zijn, voor het bereiden uit de koelkast. Bestrijk met zonnebloemolie. Beetje zout erover. Laat de grillpan zeer heet worden. Dan leg je het vlees op de grillpan, twee minuten, draai een kwartslag, weer twee minuten, hetzelfde aan de andere kant. Het vlees ligt nu al met een mooi ruitje acht minuten op de grill. Laat nog twee minuten in de hitte en bestrooi dan met zwarte peper en wat oregano. Vouw in een laag bakpapier en aluminiumfolie daar weer overheen en laat 10 minuten rusten. Echt doen! Dan in mooie plakken snijden en nooit meer wat anders willen. Wat serveer je erbij? Goeie mayonaise en patat en een stout, Kees, Export Porter. 10.5 % dat is nog eens een stout glas.

Nodig voor vier personen:

• 1 sukade van 800 gr

• 2 eetl zonnebloemolie

• ½ theel zwarte peper

• 1 theel oregano

• zout