Vaar mee op ‘De Telegraaf Haringbotter’

Haringliefhebbers opgelet! Op woensdag 13 juni a.s. varen maar liefst 20 klassieke houten vissersschepen (botters) de haven van Spakenburg uit voor de Nationale Haring Race. Dit is tegelijkertijd de officiële aftrap van het ‘Hollandse Nieuwe’ seizoen en u kunt hierbij aanwezig zijn! VRIJ heeft, in aanwezigheid van onze culinair verslaggever Felix Wilbrink, een eigen botter ter beschikking. Wie weet stapt u straks aan boord!