Wandelen over het Pieterpad

492 km wandelpad

Het Pieterpad is een lange-afstands-wandelroute, dwars door Nederland. De route start in het Groningse Pieterburen en eindigt op de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. In totaal telt de route maar liefst 492 kilometer. Vanuit Aduard volg je gemakkelijk de route van Winsum naar Groningen.

Laat u door het Groningse landschap voeren, langs de oevers van het Reitdiep, dwars door weilanden en via het Noorderplantsoen naar het centrum van Groningen. Hier wacht de Grote Markt, waar op alle terrassen en in kroegen een koel drankje een extra beloning is!

Best Western Plus Hotel Aduard****

Dit authentieke familiehotel ligt op zo’n zes kilometer van het centrum van Groningen en is de perfecte uitvalsbasis om Stad en Ommeland te ontdekken. Eten bij ’T Restaurant

betekent kiezen uit producten uit de directe omgeving van het hotel.

De keukenbrigade vertelt graag over het rund- en lamsvlees van boerderij ‘De Jagtlust’, vers fruit uit de boomgaard in Kommerzijl en verse groenten van de zorgboerderij.

En natuurlijk heeft het hotel wegbrengservice om u af te laten zetten bij de start van de Pieterpad-etappe en zijn er huurfietsen om de omgeving te ontdekken. Van het hotel ontvangt u verschillende routes voor de omgeving én een lunchpakket om er de hele dag op uit te trekken.

Speciaal VRIJ arrangement

• 2 overnachtingen in Best Western Plus Hotel Aduard incl. ontbijtbuffet

• Ontvangst met koffie of thee en een Groninger poffert

• 4-gangendiner op de dag van aankomst

• Een lunchpakket op de tweede dag

• Wandelroutes langs het Pieterpad

• Informatiepakket over Groningen

Exclusief

Prijs

3-daags arrangement

Vanaf € 99,- p. p.

Boek voor

30 augustus 2018.

Prijs is vanafprijs o.b.v. 2-personen per kamer.