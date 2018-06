Foutje, bedankt!

In vier weken tijd (want zolang duurde de onbedoelde aanbieding) zette Kendall-Jackson in Nederland meer om dan in een heel jaar. Dat nieuws bereikte zelfs Lake County, ten noorden van San Francisco, waar Kendalls hoofdkantoor zetelt.

Samen met importeur Verbunt sprak de ’American Winery of the Year’ af om de actie dit jaar te herhalen, waarvan ondergetekende op zijn beurt onmiddellijk profiteerde.

De chardonnay van Kendall-Jackson uit 2016 is namelijk best bijzonder. Sinds het Amerikaanse blad Wine Enthousiast de wijn op liefst 91 punten trakteerde, is hij aan de overkant van de oceaan niet aan te slepen. Gelukkig kreeg Verbunt een vaste allocatie, dus zijn er hier nog genoeg flessen.

Vroeger, toen we even buiten New York woonden, smaakte KJ’s chardonnay naar boterbabbelaars. Dat is gelukkig niet meer zo. Net als de meeste moderne Californische chardonnay’s is die van KJ een stuk strakker en eleganter dankzij een kortere lagering op Amerikaans en Frans hout.

Toch heeft deze chardonnay zijn typische Californische romigheid weten te behouden en dat is maar goed ook. Goede wijn moet zich immers onderscheiden.

Morgen loopt de aanbieding af en kost-ie gewoon weer €18,50. Dan raken ze ’m dus aan de straatstenen niet kwijt. Hoezo foutje?

Kendall-Jackson Chardonnay Vintner’s Reserve 2016

Mango, ananas, peer met tikje kokos en vanille. Mooie balans tussen romig en fris.

Importeur: kjshop.nl (Verbunt), vanlieverlee.nl

Prijs: €12,99 (t/m 27-05)